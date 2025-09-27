Scheitern als Chance: Fuckup Nights kehren nach Lienz zurück

Am 2. Oktober 2025 wird die Wirtschaftskammer Lienz zum zweiten Mal Schauplatz der Fuckup Nights. Nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr präsentieren drei Osttiroler Unternehmenspersönlichkeiten ihre persönlichen Geschichten vom Scheitern, Fehlermachen und Wiederaufstehen – als Inspiration für GründerInnen und etablierte Unternehmen gleichermaßen.

Lienz – Die Fuckup Nights sind eine globale Bewegung, die 2012 in Mexiko ihren Anfang nahm und mittlerweile in über 200 Städten in mehr als 80 Ländern aktiv ist. Das Konzept ist einfach, aber wirkungsvoll: Drei SprecherInnen teilen in jeweils zehn Minuten anhand von zehn Bildern ihre persönlichen Geschichten des Scheiterns. Im Anschluss haben die ZuhörerInnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung in Lienz wird von der Innos GmbH als Co-Host organisiert und bietet einen "sicheren Raum", in dem das Tabu des Scheiterns gebrochen werden kann. "Fehler sind Teil jeder persönlichen und unternehmerischen Reise", heißt es von den Veranstaltern.

Prominente lokale Sprecher*innen

Bei der kommenden Ausgabe werden drei bekannte Persönlichkeiten aus der Osttiroler Wirtschaft ihre Erfahrungen teilen:

Michaela Hysek-Unterweger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Lienz und Geschäftsführerin der Früchteküche Unterweger GmbH

Wolfgang Lackner, Architekt und Gründer von Einbaumhaus

Bernd Buchegger, Gründer und CEO von trinitec IT Solutions & Consulting, Digital-Sales-Experte und KI-Spezialist

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die aus den Erfahrungen anderer lernen möchten und verstehen wollen, wie Rückschläge zu persönlichem und unternehmerischem Wachstum beitragen können.

Eventinfos: