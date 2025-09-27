Markus Figl will die Wiener ÖVP aus ihrer Krise führen

Die Bundeshauptstadt ist ein schwieriges Pflaster für die Volkspartei. Der neue Stadtparteichef gibt sich trotzdem zuversichtlich-optimistisch.

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, ist am Samstag mit 86,1 Prozent Zustimmung zum neuen Wiener ÖVP-Chef gewählt worden. Er fungierte zuletzt bereits als geschäftsführender Parteichef. Nun erfolgte im Rahmen eines Parteitages die offizielle Kür. Figl tritt in die Fußstapfen von Karl Mahrer, der nach der Niederlage bei der Wien-Wahl im vergangenen April zurückgetreten war.

Großneffe von Leopold Figl

Figl zeigte sich mit dem Resultat zufrieden und bedankte sich bei den Anwesenden. Der 51-jährige Großneffe des früheren Bundeskanzlers Leopold Figl ist der 16. Obmann der Wiener Volkspartei. Ins Rathaus wechselt er nicht, er bleibt weiterhin Bezirksvorsteher in der City.

Die Rahmenbedingungen, mit denen der neue ÖVP-Chef konfrontiert ist, sind herausfordernd. Die Wiener ÖVP rutschte bei der Wahl von mehr als 20 Prozent Stimmanteil wie schon 2015 wieder unter die Zehn-Prozent-Marke.

Ein Obmannwechsel in der Wiener ÖVP ist kein sonderlich seltenes Ereignis: Vor Figl standen seit 1945 insgesamt 15 Personen an der Spitze der Partei, wobei drei geschäftsführende Kurzzeit-Obleute hier nicht mitgezählt sind.

Alternative zum herrschenden System