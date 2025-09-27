Fürs Arbeiten entschieden
Von wegen faule Jugend: Diese Tiroler Lehrlinge lieben ihren Beruf
Natalie Bickel macht die Lehre zur Elektrotechnikerin. Alexander Hasenknopf ist im 1. Lehrjahr als Zerspanungstechniker. Die beiden arbeiten bei Plansee.
© Caroline Guggenberger/Plansee Group
Von der Fahrradmechatronikerin über den Augenoptiker bis zum Pflegeassistenten: Diese jungen Menschen haben sich bewusst für einen frühen Einstieg ins Arbeitsleben entschieden und räumen damit mit allen Vorurteilen über die faule Jugend auf.