Tirols Tennis-Jungstar Pircher kürt sich zur Europameisterin

Bei der U-16-Europameisterschaft in Parma sicherte sich die Landeckerin Anna Pircher am Samstag die Goldmedaille.

Parma – Tirols Riesen-Talent Anna Pircher gelang gestern ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Tennis-Karriere. Die 15-jährige Landeckerin holte sich in Parma (ITA) den U16-Europameistertitel und schaffte damit einen nahezu historischen Erfolg. Zuletzt gelang das Petra Ritter 1988, die Innsbruckerin Barbara Schett scheiterte 1992 in Berlin erst im Finale.