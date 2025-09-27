Tirols Tennis-Jungstar Pircher kürt sich zur Europameisterin
Bei der U-16-Europameisterschaft in Parma sicherte sich die Landeckerin Anna Pircher am Samstag die Goldmedaille.
Parma – Tirols Riesen-Talent Anna Pircher gelang gestern ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Tennis-Karriere. Die 15-jährige Landeckerin holte sich in Parma (ITA) den U16-Europameistertitel und schaffte damit einen nahezu historischen Erfolg. Zuletzt gelang das Petra Ritter 1988, die Innsbruckerin Barbara Schett scheiterte 1992 in Berlin erst im Finale.
Im gestrigen Endspiel setzte sich Pircher mit 7:5, 6:1 gegen die Niederländerin Antonia Stoyanov durch. „Das ist sicher mein bisher größter Titel“, freute sich Pircher. „Es war eine super Woche. Ich habe das Turnier sehr konstant durchgespielt. Ich bin sehr froh, das Turnier gewonnen zu haben.“ (tt.com)