Deutscher Doppelsieg und Geschwister-Erfolge beim Kalkkögeltrail

Bei der zweiten Auflage des Kalkkögeltrails wurde auf der 42 Kilometer langen Strecke der Deutsche Urs Müller zum Sieger.

Telfes ‒ Bei der zweiten Auflage des Kalkkögeltrails schnappte sich der Deutsche Urs Müller (r.) am Samstag in 5:15:59 Stunden den Sieg auf der 42 Kilometer langen Hauptstrecke mit rund 3000 Höhenmetern. Der lange Zeit führende Stubaier Florian Tanzer musste aufgeben. Robert Pedevilla aus Neustift wurde Dritter. Bei den Damen gewann Maren Hamm (GER) in 6:10:38. Platz drei ging an die Stubaierin Nadine Gleirscher.

Auf der K18-Strecke wiederholte der Österreicher Clemens Blaßnig (l.) seinen Vorjahres-Sieg. Bei den Damen triumphierte seine Schwester Lena Blaßnig (M.). „Ich bin sehr froh, dass beide Strecken erfolgreich gelaufen werden konnten“, war OK-Chef Andreas Stern zufrieden.