Über steiles Gelände gestürzt

Feuerwehr rettete neugeborenes Kalb „Lucky“ aus Bach in Aschau

Das erst einen Tag alte Kalb wurde von der Feuerwehr geborgen.
