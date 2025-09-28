Über steiles Gelände gestürzt

Feuerwehr rettete neugeborenes Kalb „Lucky“ aus Bach in Aschau bei Kirchberg

Das erst einen Tag alte Kalb wurde von der Feuerwehr geborgen.
© ZOOM.Tirol

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059