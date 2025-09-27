„Wiesn“ wegen Überfüllung kurzzeitig geschlossen: Besucher gerieten in Panik

Das Münchner Oktoberfest ist am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Zum Tischwechsel um 17.00 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, das nichts mehr vor und zurück ging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa. Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. „Es waren einfach zu viele.“ Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht. Gegen 18 Uhr entspannte sich die Situation wieder.

Besucher rettet Seniorin aus der Isar

Zuvor hatte am Samstag ein Wiesn-Besucher aus London eine 86 Jahre alte Frau vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar gerettet. Das teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Seniorin habe wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können.

Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe die Gefahr bemerkt. Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert. Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus. (APA, dpa)