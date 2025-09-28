93-jährige Autolenkerin nach schwerem Unfall auf Walchseestraße verstorben

Eine 93-Jährige prallte am Samstag in Walchsee mit ihrem Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Frau erlag nun in der Innsbrucker Klinik ihren Verletzungen.

Kössen – Jene 93-Jährige, die am Samstagnachmittag in einen schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Walchsee involviert war, verstarb am Sonntag in der Innsbrucker Klinik. Wie die Polizei berichtet, erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

Zu dem Unfall war es am Samstag kurz nach 16 Uhr auf der Walchseestraße (B172) gekommen. Die betagte Deutsche war in Richtung Niederndorf unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 44-jähriger Niederländer konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Das Auto des 44-Jährigen überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen den Pkw eines 77-jährigen Österreichers, der hinter dem Fahrzeug der 93-Jährigen fuhr.