93-jährige Autolenkerin verursachte schweren Unfall auf der Walchseestraße

Die schwer verletzte Seniorin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Ein Auto überschlug sich, die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Kössen – Einen schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursachte am Samstagnachmittag eine 93-jährige Autolenkerin im Gemeindegebiet von Walchsee. Die betagte Deutsche war gegen 16.10 Uhr auf der Walchseestraße (B172) in Richtung Niederndorf unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Ein entgegenkommender 44-jähriger Niederländer konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Das Auto des 44-Jährigen überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen den Pkw eines 77-jährigen Österreichers, der hinter dem Fahrzeug der 93-Jährigen fuhr.