Poetische Begegnungen auf Schloss Bruck: Neue Lyrik im Dialog mit Nicäa

Junge Stimmen treffen auf poetische Erfahrung: Im Rahmen eines besonderen Kulturprojekts haben Lehrlinge der Tiroler Fachberufsschule in Lienz gemeinsam mit namhaften Autor*innen neue Texte entwickelt. Die Ergebnisse werden bei zwei Veranstaltungen auf Schloss Bruck präsentiert.

Lienz – Die Ausstellung "blicke nach innen – Nicäa" diente als Inspirationsquelle für ein literarisches Projekt, das nun seinen kreativen Höhepunkt erreicht. In einer intensiven Zusammenarbeit schaffen Lehrlinge und erfahrene Autor*innen Texte, die der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Lehrlingskultur trifft Sprachkunst

Am Montag, 6. Oktober, um 16.30 Uhr findet auf Schloss Bruck die erste Präsentation statt. Unter dem Motto "Lehrlingskultur trifft Sprachkunst" werden die Lehrlinge der Tiroler Fachberufsschule Lienz gemeinsam mit den Autor*innen Siljarosa Schletterer und Marco Michalzik ihre neu entwickelten Texte vorstellen.

Wandeln und Lauschen

Die zweite Veranstaltung folgt am Mittwoch, 8. Oktober, um 18 Uhr. Unter dem Titel "Wandeln und Lauschen – Lyrik im Dialog mit Nicäa" laden die Autor*innen Marco Michalzik, Siljarosa Schletterer und Paul Zinell gemeinsam mit Bischof Hermann zu einer poetischen Wandellesung auf Schloss Bruck ein. Die drei Literaturschaffenden haben sich in Lienz in Klausur begeben und neue Gedichte verfasst, die jetzt im Rahmen eines lyrischen Spaziergangs präsentiert werden.