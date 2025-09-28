Stellantis-Neuheit im Test: Leapmotor C10 BEV – Erstaunliches aus Fernost

Es gibt Autos, die einen sofort in ihren Bann ziehen – mit atemberaubendem Design oder brachialer Leistung. Der Leapmotor C10 BEV gehört nicht dazu. Er wirkt auf den ersten Blick eher unauffällig. Doch genau darin liegt seine Stärke: Dieses SUV überrascht nicht mit Showeffekten, sondern mit Alltagstauglichkeit, Komfort und einem durchdachten Elektroantrieb.