Alzheimer-Forschung

Verliebt in Land und Leute: US-Forscherin kehrt nach Innsbruck zurück

Lindsay Hohsfield freut sich schon auf Arzler Alm und Nordkette.
© UCI/The Green Lab
Gabriele Starck

Von Gabriele Starck

Die Neurowissenschafterin kehrt Kalifornien den Rücken und forscht künftig an der Medizin-Uni Innsbruck.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561