Spiel mit den Perspektiven

Poetische Denkräume: Madeleine Boschan in der Galerie Bernd Kugler

Anstelle meterhoher Metallskulpturen finden sich in der Galerie Kugler direkt an der Wand blaue Pforten.
© Madeleine Boschan
Julia Brader

Von Julia Brader

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561