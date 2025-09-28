Misstöne in der Landespolitik
Euregio-Flop: Tirol startet die Präsidentschaft mit einer Blamage
Als Symbol für die Euregio-Präsidentschaft übergibt Südtirols LH Arno Kompatscher (r.) Landeshauptmann Anton Mattle den historischen Schlüssel des Waaghauses in Bozen. Dort ist der offizielle Sitz der Europaregion.
© LPA/Daniel von Jonston
Just bei der Übernahme der Präsidentschaft in der Europaregion Tirol durch Landeshauptmann Anton Mattle (VP) war Tirol nicht beschlussfähig. Das sorgt jetzt für Misstöne in der Landespolitik. Der Landeshauptmann ist sauer.