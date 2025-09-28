Exklusiv: Blauer Erlkönig von Mercedes auf der Inntalautobahn erwischt

Die Vorserienproduktion wird gerade aufgebaut, die Weltpremiere ist für nächstes Jahr vorgesehen, unterwegs ist er schon jetzt in Tirol, allerdings getarnt: der VLE, das Nachfolgeprodukt der V-Klasse.

Im vergangenen Frühjahr hat ihn Mercedes groß angekündigt: den VLE, einen neuen Transporter bzw. Kleinbus, der die Aufgabe hat, die V-Klasse und den Vito zu beerben, zunächst in vollelektrischer Ausführung. Auch Verbrennungsmotoren wird es geben, allein aufs Elektrogeschäft wollen sich die Stuttgarter nicht verlassen, auch nicht im Nutzfahrzeugsektor.

📽️ Video | VLE auf der Inntalautobahn

Zuletzt ließen die Schwaben verlauten, dass sie gerade dabei sind, die Vorserienproduktion im nordwestspanischen Werk Vitoria (Mitarbeiterstand: ca. 4800) vorzubereiten. Es bedarf aber gar nicht des Blicks auf die iberische Halbinsel jenseits der Pyrenäen, sondern es lohnt sich, die Augen offenzuhalten im Alpengebiet. An diesem Wochenende bewegte sich ein VLE-Prototyp auf der Inntalautobahn, natürlich in Tarnuniform.

Im digitalen Außenspiegel erfasst: Der neue Transporter/Kleinbus von Mercedes. © Markus Höscheler

Das blaue Tarnkleid ist deshalb noch erforderlich, weil Mercedes nach eigenem Bekunden die Weltpremiere des Serienmodells im ersten Halbjahr 2026 anstrebt. Dann dürfte auch die Serienproduktion ins Laufen kommen, allerdings nicht nur die der elektrischen Versionen (auf Basis der Architektur VAN.EA), sondern auch die der Verbrenner-Versionen (auf Basis der Plattform VAN.CA).