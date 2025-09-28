Wohnen in Innsbruck
Keine Wohnung unter 20: „Er kann sich ja nicht älter machen, als er ist“
Der Kärntner Simon Ogris beginnt im Herbst sein Architektur-Studium in Innsbruck. Seine Wohnungssuche in der Tiroler Landeshauptstadt war – wie die von vielen Menschen – äußerst zäh.
© Rita Falk
Simon ist verlässlich, sauber, nett und eigentlich ein Bilderbuch-Mieter. Aber: Er ist zu jung. Der 18-jährige Architekturstudent aus Kärnten hat zwei Monate lang Absagen kassiert. Das Hauptargument war sein Alter.