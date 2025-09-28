Regionalliga West

Hacke, Spitze, eins, zwei, drei: Reichenau zauberte gegen Schlusslicht Kufstein

Strahlende Reichenauer nach dem klaren Sieg über den FC Kufstein.
© Daniel Schoenherr
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Die Reichenau spielte beim 4:0-Heimsieg gegen den FC Kufstein in der Westliga wie der Vater mit dem Sohne.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305