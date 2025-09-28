55-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Schönberg ums Leben gekommen

Schönberg im Stubaital – Sonntagfrüh kam es in Schönberg im Stubaital zu einem schweren Motorradunfall. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Gegen 8 Uhr war der Mann in Richtung Brenner unterwegs gewesen. Auf Höhe Unterbrücke kam es dann zum tragischen Unfall.

Der Motorradfahrer war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen ein Leitpflock und ein Verkehrsschild geprallt.

Ein nachkommender Autolenker leistete umgehend Erste Hilfe. Der Verunfallte verlor kurz darauf das Bewusstsein. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten den 55-Jährigen nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle.