Wechselspiel zwischen Regen und Sonne: So launisch wird das Wetter in Tirol

Nachdem Tirol am vergangenen Wochenende noch den Spätsommer genoss, hat Tief „Calvin“ mittlerweile die Wetterlage ordentlich durcheinandergewirbelt. Regen und herbstliche Temperaturen haben Einzug im ganzen Land gehalten. Die kommenden Tage versprechen weiter einen Wettermix.

Innsbruck – Selten hält sich das Wetter an Termine, doch heuer hat sich Petrus wohl den 22. September fett im Kalender markiert. Just am letzten Montag war kalendarischer Herbstbeginn und mit diesem kam auch das typische Wetter für diese Jahreszeit nach Tirol. Während am vergangenen Wochenende noch der Sonnenschirm das Accessoire des ausklingenden Spätsommers war, wurde er kurz darauf vom Regenschirm abgelöst. Kühlere Temperaturen, zeitweise Regen und teils starke Windböen waren im ganzen Land angesagt. Verantwortlich dafür war Tief „Calvin“, das die lokale Wetterlage beherrschte.