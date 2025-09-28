Sohn nahm Papas Auto
Rätsel um „gestohlenen“ Sportwagen gelöst: Spritztour endete in Bruck mit Unfall
Der beschädigte Sportwagen, der in der Nacht zum Samstag auf einem Hang in Bruck am Ziller entdeckt wurde, ist zuvor als gestohlen gemeldet worden. Tatsächlich aber hatte der Sohn des Besitzers mit dem Auto eine missglückte Spritztour übernommen.
© ZOOM.TIROL
Ein angeblich betrunkener 26-Jähriger landete mit dem Maserati seines Vaters auf einem Hang in Bruck am Ziller. Der Besitzer hatte das Fahrzeug bereits als gestohlen gemeldet.