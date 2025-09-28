Hagele bleibt dabei: Gesetz wird beschlossen und Innsbruck hat Folge zu leisten

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele mahnt von Städtebund-Tirol-Chef und Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber die Innsbrucker Koalitionsziele ein. Die umstrittene Novelle kommt im Oktober in den Landtag. Damit hat auch die Landeshauptstadt mit 1. Dezember die neue, digitale Anmeldeplattform für Eltern umzusetzen.