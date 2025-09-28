Recht auf Kinderbetreuung
Hagele bleibt dabei: Gesetz wird beschlossen und Innsbruck hat Folge zu leisten
Die Stadt Innsbruck will dem Pilotprojekt des Landes zwar nicht den Rücken kehren, dennoch aber die anfallenden Mehrkosten vollumfänglich abgegolten haben.
© Rita Falk
Bildungslandesrätin Cornelia Hagele mahnt von Städtebund-Tirol-Chef und Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber die Innsbrucker Koalitionsziele ein. Die umstrittene Novelle kommt im Oktober in den Landtag. Damit hat auch die Landeshauptstadt mit 1. Dezember die neue, digitale Anmeldeplattform für Eltern umzusetzen.