Revanche in Ruanda: Pogacar nach 66-Kilometer-Soloritt Weltmeister

Kigali – Rad-Superstar Tadej Pogacar hat bei der ersten Weltmeisterschaft in einem afrikanischen Land sein zweites Gold perfekt gemacht und den Titel erfolgreich verteidigt. Der slowenische Ausnahmefahrer trotzte am Sonntag den harten Bedingungen des Straßenrennens in Ruanda und siegte nach einem 66-Kilometer-Solo begleitet von hunderttausenden Fans in Kigali vor dem belgischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und dem Iren Ben Healy. Es war kein Österreicher am Start.

Pogacar nahm Revanche für die denkwürdige Pleite im Zeitfahren gegen Evenepoel vor einer Woche. Im vergangenen Jahr hatte Pogacar in der Schweiz seinen ersten WM-Titel gefeiert, nachdem er rund 100 Kilometer an der Spitze gefahren war.