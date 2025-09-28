Rettung wegen des Wetters unmöglich: Kletterpaar verbrachte Nacht in den Tannheimer Bergen

Zwei Kletterer verloren am Samstagnachmittag nach einer Tour auf den „Gimpel“ in den Tannheimer Bergen die Orientierung und mussten den Notruf wählen. Eine Rettungsaktion musste wegen des schlechten Wetters vorerst abgebrochen werden.

Wie die Polizei berichtet, machten sich der 63-jährige und der 65-jährige Niederländer gegen 17 Uhr auf den Rückweg vom Gipfel. Nach dem Abseilen bis zum Standplatz zog dichter Nebel auf und an ein Weiterkommen war nicht mehr zu denken. Gegen 19.30 Uhr setzten die ortsunkundigen Männer einen Hilferuf ab.

Die Bergrettungen aus Nesselwängle und Tannheim machten sich auf den Weg, mussten aber schon bald kapitulieren. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und der Dunkelheit wurde der Einsatz um 23.30 Uhr abgebrochen.