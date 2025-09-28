Vierjähriges Kind auf Füssener Hütte von Hund ins Gesicht gebissen

Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Sonntagnachmittag auf der Füssener Hütte in Musau von einem jungen Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, griff das Kind nach dem Futternapf des Tieres, während dieses gerade gefüttert wurde.

Der etwa zweieinhalb Jahre alte Hund der Rasse Australian Sheppard gehört einem 37-jährigen Tschechen. Dieser war gemeinsam mit einer 33-jährigen Deutschen und deren zwei und vier Jahre alten Kindern wandern. Als der Hund danach auf der Terrasse der Hütte sein Futter bekam, griff die Vierjährige nach dem Napf. Das Tier schnappte sofort nach dem Kind und biss es dreimal ins Gesicht. „Das Mädchen erlitt dabei leichte Bissmarken“, berichtet die Polizei. Die junge Deutsche wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers RK2 erstversorgt und ins Klinikum Kempten geflogen. (TT.com)