80-Jährige prallte in Kematen mit Auto gegen Werbeschild und Geländer

Bei einem Verkehrsunfall in Kematen ist am Sonntagnachmittag eine 80-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war auf dem Weg von Völs in Richtung Kematen beim Kreisverkehr Innsbrucker Straße/Bahnhofstraße laut eigenen Angaben „etwas zu schnell“ unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Wagen kam von der Straße ab und touchierte ein Werbeschild und ein Eisengeländer. Beim Aufprall wurde der Pkw seitlich nach rechts versetzt, blieb auf der Böschung liegen und rutschte dann hinunter gegen ein geparktes Auto.