Schwedens Premier vermutet Russland hinter Drohnen-Vorfällen

Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson vermutet Russland hinter den jüngsten Drohnen-Vorfällen an skandinavischen Flughäfen. Die Wahrscheinlichkeit sei "ziemlich hoch, dass Russland eine Botschaft an Länder senden will, welche die Ukraine unterstützen", sagte Kristersson am Montag dem Sender TV4. Erst in der Nacht auf Montag mussten in Norwegen mehrere Flüge wegen neuerlicher mutmaßlicher Drohnensichtungen umgeleitet werden.

Die betroffenen Länder seien zurückhaltend, "auf ein Land zu zeigen, wenn sie sich nicht sicher sind", sagte Kristersson mit Blick auf die jüngsten Drohnenvorfälle an Flughäfen skandinavischer Länder. Anders sehe die Lage in Polen aus: Dort sei bestätigt worden, dass Anfang September in den polnischen Luftraum eingedrungene Drohnen aus Russland stammten.

Das französische Verteidigungsministerium kündigte indes Unterstützung für Dänemark an. Man wolle die militärischen Kapazitäten des EU- und NATO-Partners stärken, unter anderem durch die Entsendung eines Helikopters des Typs Eurocopter Fennec. Diese sind besonders leicht und kompakt, weswegen sie flexibel eingesetzt werden können und sich besonders gut für Spezialeinsätze eignen.

Seit 22. September gab es in den nordischen NATO-Ländern Dänemark und Norwegen mehrere Drohnensicherungen, die zu Behinderungen im Flugverkehr führten. Am Sonntagabend musste ein Flugzeug auf dem Weg von der norwegischen Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der Provinz Troms umkehren, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.

Bereits am Sonntagvormittag waren Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar. Der Flughafen Oslo musste bereits vor sechs Tagen vorübergehend geschlossen werden.