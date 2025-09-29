Netanyahu von Trump im Weißen Haus empfangen

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im Weißen Haus empfangen. Trump sagte am Montag bei der Begrüßung, er sei "sehr zuversichtlich", eine Vereinbarung im Gazakrieg treffen zu können. Es ist Netanyahus bereits vierter Besuch im Weißen Haus seit Trumps erneutem Amtsantritt im Jänner. Im Anschluss wollten beide Politiker vor die Presse treten. "Wir werden es schaffen", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social zuletzt.

Damit hatte der US-Präsident am Wochenende Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Bemühungen um ein Ende des Gazakrieges genährt. Zum ersten Mal seien alle Beteiligten "an Bord". Nach Angaben von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff hatte Trump vor einigen Tagen bei einem Treffen mit Vertretern arabischer Staaten einen 21-Punkte-Friedensplan für den Nahen Osten präsentiert.