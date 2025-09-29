Trump: Friedenslösung im Gazakrieg "mehr als sehr nahe"

US-Präsident Donald Trump hat sich optimistisch über eine rasche Friedenslösung im Gazakrieg geäußert. Eine Einigung sei "mehr als sehr nahe", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Weißen Haus. Trump sagte weiter, Netanyahu habe seinen Friedensplan akzeptiert - eine Zustimmung der radikalislamischen Hamas stehe allerdings noch aus. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine positive Antwort bekommen werden."

"Sie hätten meine volle Unterstützung bei dem, was Sie tun müssen", ergänzte Trump. "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte Netanyahu am Montag in Washington.

Der Plan sieht eine schnelle Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor - im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene - sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden.

Unterdessen entschuldigte sich Netanyahu bei Katar. Konkret geht es um den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat. Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanyahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.

Zugleich habe Netanyahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, der israelische Regierungschef habe während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington mit dem katarischen Ministerpräsidenten, der zugleich Außenminister Katars ist, gesprochen. Ein Sprecher Netanyahus äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.