"Die verkaufte Braut": Der Dorfkomödie einen Bären aufbinden

Mit der "Verkauften Braut" ist es wie mit der Tante, die man durchaus gut kennt und mag, die man nun aber auch nicht brennend vermisst, wenn sie eine Weile nicht mehr auf Besuch war. Insofern gab es wohl nur wenige eingefleischte Smetana-Fans, die darunter gelitten haben, dass der tschechische Klassiker bereits seit 1991 nicht mehr an der Wiener Staatsoper zu sehen war. Dies mag auch daran liegen, dass die Dorfoper selten so heutig inszeniert wird, wie von Dirk Schmeding.

Bei seinem Hausdebüt am Ring präsentiert der deutsche Regisseur mit einer neuen (deutschen) Textfassung eine von Böhmen-Klischees bereinigte Interpretation, die dem Kern des Werks die Stange hält, diesen aber ins Heute holt. Denn für gewöhnlich schätzen Menschen den Humor des 1866 uraufgeführten Stücks, die Worte wie Fisimatenten oder Mummenschanz im aktiven Sprachschatz haben.

Schmeding bindet hingegen Bedřich Smetana einen Bären auf - oder besser gesagt viele. In den orchestralen Passagen übernimmt eine Kohorte an Bärenmarke-Werbefiguren in psychedelischen Farben die Bühne im weiten Feld zwischen Slapstick und Horrorcharakter. Aus diesem Hinterhof der Kuscheltiere macht die Braut dann wiederholt den Abflug - im wörtlichen Sinne. Und damit ist die Tonalität des Abends gesetzt.

Diese stellt nicht das Dorf- gegen das Zirkusleben, sondern siedelt das Geschehen gleich im den Zirkus umgebenden Jahrmarkt an, auf dem übergroße Bierkrüge, Würste und Senftuben die Ikonografie dominieren. Die notorischen Trink- und Paarungshymnen des Chores werden so ironisiert, bevor nach der Pause der eigentliche Zirkus als Cirque du Solala daherkommt, mehr an die Actioncomicverfilmung "Suicide Squad" denn Roncalli erinnernd.

Bei diesem frechen Ansatz stehen die Hauptfiguren nicht hintan. Dass die Mařenka von Slávka Zámečníková und der Jeník von Pavol Breslik bis dato nicht nur von der Liebe geträumt, sondern auch bereits im "Love Rodeo" - so eine der Jahrmarktsattraktionen - aufgesessen sind, wird unmissverständlich deutlich gemacht. Eher versaute als verkaufte Braut. Zugleich bleibt dieses Liebespaar auch stimmlich am Höhepunkt, was musikalisch ebenso für Tomáš Hanus am Pult galt.

Der 55-jährige Tscheche rast mit dem Staatsopernorchester wie ein Wirbelwind durch die Partitur, hält nostalgische Momente hintan, versteigt sich nicht in Ländlerromantik, sondern legt eine schmissige "Braut" aufs Parkett. Da muss sich der Chor streckenweise ranhalten, nicht hinter dem Tempo hinterherzuhaspeln.

Während das Ensemble und sein Dirigent am Ende umjubelt wurde, sah sich das Regieteam mit dem erwartbaren Buhorkan konfrontiert. Dabei ist die Wiener Staatsoper mit ihrer ersten Saisonpremiere humorvoll in die neue Spielzeit gestartet. Zumindest Meister Petz hat seine Hetz.