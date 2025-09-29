Kommentar

Nobelpreis für ein Wunder

Carmen Baumgartner-Pötz

Wenn Donald Trump und Benjamin Netanjahu am Montag im Weißen Haus zusammenkommen, könnten die Weichen für ein Ende des Gaza-Kriegs gestellt werden. Der US-Plan ist ambitioniert. Im Alleingang funktioniert er aber nicht.