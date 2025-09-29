Brandursache unklar
Kaminbrand eines Gasthofes in Kramsach: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Dichter Rauch über Voldöpp sorgte Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kramsach. Verletzt wurde niemand.
Am Sonntag gegen 18.15 Uhr schlugen im Kamin eines Holzofens im Gasthof in Voldöpp Flammen. Rasch stiegen starke Rauchschwaden auf, was zum Auslösen des Feueralarms führte. Das Personal versuchte zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Allerdings ohne Erfolg. Schließlich rückte die Freiwillige Feuerwehr Kramsach mit 35 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind noch unklar, Ermittlungen laufen. (TT.com)