Kaminbrand eines Gasthofes in Kramsach: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr schlugen im Kamin eines Holzofens im Gasthof in Voldöpp Flammen. Rasch stiegen starke Rauchschwaden auf, was zum Auslösen des Feueralarms führte. Das Personal versuchte zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Allerdings ohne Erfolg. Schließlich rückte die Freiwillige Feuerwehr Kramsach mit 35 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.