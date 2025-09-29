Eljähriger Bub mit E-Scooter in Hall von Auto erfasst: Lenker fuhr davon

Ein Elfjähriger wurde Sonntagabend in Hall mit seinem E-Scooter von einem rückwärts ausparkenden Auto erfasst. Der Bursche verletzte sich, der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Am Sonntag gegen 17.58 Uhr war der Bub auf der Gemeindestraße beim Wohnobjekt Schlangglfeld 1 unterwegs, als er von einem weißen Kleinwagen erfasst wurde, der rückwärts ausparkte. Der Junge stürzte und zog sich Abschürfungen an beiden Knien und an der rechten Hand zu. Während ein Passant dem verletzten Kind half, fuhr der Lenker des Unfallwagens einfach davon.