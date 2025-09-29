Lösung dringend gesucht

Misstöne im Konzert der Gemeinden: Konflikt um Haller Musikschule spitzt sich zu

Vorerst läuft der Betrieb der Haller Musikschule weiter wie bisher – doch wenn es nicht rasch eine Einigung gibt, drohen gröbere Umbrüche.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Seit einem Jahr ringen Hall und seine Umlandgemeinden erfolglos um eine Einigung im Musikschul-Streit. Im Kern geht es um die Frage der künftigen Finanzierung – und darum, ob aus der städtischen eine Landesmusikschule werden soll. Nun denken Absam, Mils und Thaur sogar die Gründung einer eigenen LMS an. Hall legt indes ein finales Angebot vor.

