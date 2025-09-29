Auf 400 Jahre altem Dachstuhl
Mehr als purer Idealismus: Erste gemeinschaftlich getragene PV-Anlage geht in Hötting in Betrieb
Von links: Die Vereinsmitglieder Gerald Halder, Marcell Schrittwieser, Tilane Bouvet und Leander Stark. Oben rechts der Hauseigentümer Max Danler.
© Mitternöckler
Mit vollem Einsatz stehen die Mitglieder der Vereins „Gemeinwohlenergie“ hinter ihrem Vorhaben, den Strommarkt zu demokratisieren und die Energiewende voranzutreiben. In Hötting geht bald die erste PV-Anlage in Betrieb, die von der Gemeinschaft finanziert wurde.