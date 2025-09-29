Dem Tod verschrieben
„Eine neue Ära“: Darum haben drei junge Menschen im Wipptal den Beruf des Bestatters gewählt
Sarah Güttersberger (l.) ist die Inhaberin der Bestattung Güttersberger. Andre Spörr und Teresa Gutjahr sind Teil des Teams.
© Rita Falk
Begräbnisse organisieren, Verstorbene bestatten, den Angehörigen beistehen: Für Sarah Güttersberger, Teresa Gutjahr und Andre Spörr ist das Alltag. Was bewegt junge Menschen wie sie, in das Geschäft mit dem Tod einzusteigen? Zu Besuch bei der Bestattung Güttersberger in Matrei am Brenner.