NHT – Wohnen für alle

Ob leistbares Zuhause für Familien, innovative Wohnformen für junge Menschen, betreubares Wohnen oder kommunale Infrastrukturprojekte – die NEUE HEIMAT TIROL (NHT) steht seit Jahrzehnten für nachhaltige Lösungen im gemeinnützigen Wohnbau.

Als Bauträger im Eigentum des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck verfolgt die NHT einen klaren gesellschaftlichen Auftrag: Wohnraum schaffen, der nicht nur bezahlbar, sondern auch zukunftsfähig ist.

„Unser Ziel ist es, nicht nur leistbaren, sondern auch qualitativ ansprechend Wohnraum zu schaffen – für die Menschen in allen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen.“ NHT-Geschäftsführer Markus Pollo

In Volders wurde kürzlich ein regionales Vorzeigeprojekt übergeben. Auf den sogenannten Postgründen entstand ein modernes Wohnquartier mit einem Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro. Nach rund zweijähriger Bauzeit erfolgte jetzt die feierliche Schlüsselübergabe an insgesamt 64 Familien aus der Gemeinde. Die durchschnittliche Bruttomiete für eine 55 m² große 2-Zimmerwohnung beträgt 636,35 Euro, inkl. Kellerabteil und Abstellplatz, der Kaufpreis für eine 75 m² große 3-Zimmerwohnung liegt bei rund 311.216 Euro.

Junges Wohnen in Innsbruck

In der Tiroler Landeshauptstadt entsteht derzeit ein innovatives Wohnprojekt für junge Menschen. Geplant sind 42 Wohngemeinschaften mit insgesamt 96 Betten – zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Studierenden, Berufseinsteiger:innen und Auszubildenden. Die kompakten 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen eignen sich ideal für 2- bis 3-Personen-WGs.

In Innsbruck, Andechsstraße, entsteht eine Wohnanlage mit 42 Mietwohnungen für tudierende, Berufseinsteigende und Lehrlinge. © Untertrifaller Architekten

Die Fertigstellung ist für Anfang 2027 vorgesehen. Die NHT investiert 9,4 Mio. Euro. Die Bruttokaltmiete pro Zimmer beläuft sich dabei auf 266,44 Euro, Küche inklusive, exkl. Betriebs-, Heiz- und Nebenkosten. Gemeinschaftsbereiche im Erdgeschoß fördern das soziale Miteinander.

„Gerade in Zeiten knapper Budgets sehen wir es als unsere Verantwortung, Tiroler Gemeinden bei der Realisierung wichtiger Infrastrukturprojekte zu unterstützen – und damit einen aktiven Beitrag für das Allgemeinwohl zu leisten.“ NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter

Haus der Kinder in Umhausen

Neben dem leistbaren Wohnbau in aktuell 123 Tiroler Gemeinden ist die NHT auch bei der Umsetzung kommunaler Infrastrukturprojekte ein wichtiger Partner. In der Ötztaler Gemeinde Umhausen fiel kürzlich der Startschuss für das „Haus der Kinder“ – eine moderne Betreuungseinrichtung für bis zu 188 Kinder mit späterer Erweiterungsmöglichkeit. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.

Für die Tiroler Gemeinden werden von der NHT preisgünstige Seniorenwohnheime, Schulen, Kindergärten (im Bild das „Haus der Kinder“ in Umhausen), Arztpraxen, Geschäftsräumlichkeiten usw. gebaut. © NHT