Ein Jahr nach Traumhochzeit: Slalom-Spezialist wurde erstmals Papa

Die Skifamilie hat Zuwachs erhalten: Luke Winters und seine Frau Cassandra wurden erstmals Eltern. Das teilte das Paar, das vor einem Jahr Traumhochzeit feierte, in den Sozialen Medien mit. „Das schönste Geschenk im Leben“, schrieben sie zu einem süßen Familienfoto, das die frischgebackenen Eltern mit Sohn Bo David zeigt.

Für Winters vielleicht eine zusätzliche Motivation auf dem harten Weg zurück. Im Skiwinter 2021/22 schien der 28-Jährige der große Durchbruch im Weltcup zu gelingen. Der US-Amerikaner fuhr bei den Slaloms von Adelboden (10.), Flachau (7.) und Courchevel (8.) jeweils in die Top Ten.