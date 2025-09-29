Auf Flucht vor Polizeikontrolle: Zwei junge Männer (18 und 19) bei Unfall in Zams verletzt

Dramatischer Unfall am Sonntag in Zams, als zwei junge Männer versuchten, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen: Ihr Fahrzeug überschlug sich und prallte gegen einen Container.

Zams – Fast schon filmreife Szenen spielten sich am Sonntag im Bezirk Landeck ab. Gegen 16.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Landeck im Gemeindegebiet von Zams auf der Zammerbergstraße (L311) eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Dabei geriet den Beamten ein Autolenker ins Visier, der während der Fahrt sein Handy nutzte. Doch anstatt wie von den Beamten gefordert anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und versuchte zu flüchten.

Auf Höhe des Straßenkilometers 1 verlor der Lenker aufgrund der „massiv erhöhten Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seinen Wagen und geriet über den bergseitigen Fahrbahnrand hinaus. Das Auto fuhr auf eine Mauer auf, überschlug sich und prallte gegen einen talseitig aufgestellten Container, bevor es auf dem Dach liegen blieb.

Polizei leistete Erste Hilfe

Die Polizeibeamten reagierten schnell, bargen die beiden Fahrzeuginsassen, zwei Österreicher im Alter von 18 und 19 Jahren, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Beide Männer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.