Muttermilch als Schutzschild

„Nahrung ist die erste Medizin – besonders in der Neonatologie!“, betont Alexander Höller, leitender Diätologe an den Innsbrucker Universitätskliniken. Die WHO empfiehlt für termingeborene und frühgeborene Säuglinge das Stillen oder die Gabe von abgepumpter Muttermilch.

Gerade in der neonatologischen Intensivmedizin ist die humanmilchbasierte Ernährung von unschätzbarem Wert. Frühgeborene, die mit Muttermilch oder gespendeter Frauenmilch ernährt werden, haben deutlich geringere Risiken für schwerwiegende Komplikationen. Neben gesundheitlichen bringt diese Ernährung auch ökonomische Vorteile wie z.B. einen verkürzten Aufenthalt auf der Intensivstation.

Entwicklungsstärkung und Mutterbindung

Stillen bietet nicht nur Kindern optimalen Schutz vor Infektionen, Allergien, Diabetes und plötzlichem Kindstod, sondern stärkt auch ihre Entwicklung und die Bindung zur Mutter. Zugleich profitieren Mütter durch eine schnellere Rückbildung, geringeres Krebsrisiko und bessere seelische Gesundheit.

Doch der Weg zur Muttermilchernährung ist nicht immer einfach. Viele Mütter von Frühgeborenen können in den ersten Tagen nach der Geburt nicht ausreichend Milch produzieren. An den tirol kliniken werden Mütter deshalb durch, speziell für die Stillberatung, ausgebildetes Pflegepersonal, begleitet.

Ermutigung und Unterstützung

„Da nahezu alle Frauen stillfähig sind, liegt es in der Verantwortung jener Berufsgruppen, welche Mütter und Kinder betreuen, aktiv zum Stillen zu ermutigen und zu unterstützen“, sagt Sabine Mungenast, ausgebildete Stillberaterin und Pflegeperson an der Neonatologie. Sabine Mungenast leitet die abteilungs- und berufsgruppenübergreifende Arbeitsgruppe zum Thema Stillen am Landeskrankenhaus Innsbruck (LKI).