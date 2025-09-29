Vor Prozess in Innsbruck: René Benko erhob Einspruch gegen zweite Anklage

Der Ex-Signa-Boss erhob Einspruch gegen den Vorwurf der betrügerischen Krida. Noch ist nicht klar, ob die zweite Anklage mit der ersten ab Mitte Oktober verhandelt wird.

Innsbruck – Der Gründer des in die Insolvenz gerutschten Immobilienunternehmens Signa, René Benko, hat Einspruch gegen die zweite gegen ihn erhobene Anklage wegen betrügerischer Krida erhoben. Dies teilte am Montag ein Sprecher des Innsbrucker Landesgerichts mit. Nun wird das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) mit dem Fall befasst. Damit war bisher nur eine Anklage – ebenfalls wegen betrügerischer Krida – gegen den Tiroler rechtskräftig und wird Mitte Oktober verhandelt.

Ehefrau hatte bereits Einspruch eingelegt

Eine Mitangeklagte Benkos – die zu Benkos Taten beigetragen haben soll – hatte bereits vergangene Woche Einspruch gegen die Anklage erhoben. Es sei derzeit „nicht absehbar“, ob im Fall einer Abweisung des Einspruchs gegen die zweite Anklage diese ebenfalls am 14. und 15. Oktober angesetzten Prozess am Innsbrucker Landesgericht verhandelt wird, hieß es am Montag.

Es gilt eine Frist von mindestens acht Tagen zwischen Rechtskraft der Anklage und Prozess, erläuterte Gerichtssprecherin Birgit Fink zuletzt.

Uhren, Bargeld und Gläubigerforderungen

Bei der Klage geht es laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) um einen Schaden in Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Konkret geht es um Bargeld in Höhe von 120.000 Euro sowie zusätzlich elf hochpreisige Uhren sowie Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und andere Gegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro.

Die genannten Vermögenswerte sollen dabei in einem Tresor im Haus von Angehörigen verborgen gewesen sein. Die Mitangeklagte soll dabei geholfen haben. Der Strafrahmen liegt bei einem bis zehn Jahren Haft.

In der ersten Anklage wird dem Tiroler Immobilienunternehmer ebenfalls vorgeworfen, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll.