Schnelles Eingreifen
Einsatz am Montagvormittag in Wörgl: Matratze fing Feuer, zahlreiche Feuerwehrautos vor Ort
Mehrere Feuerwehrautos waren am Montagvormittag im Einsatz.
© Jasmine Hrdina
Wörgl – In Wörgl kam es am Montag gegen halb 11 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz mit mehreren Einsatzwagen. In der Nähe des Einkaufszentrums M4, in der Gottlieb-Weißbacherstrasse, geriet ein Bett in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Flammen. Die Matratze hatte Feuer gefangen. Verletzte gab es bei dem Brand wohl keine, das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. (TT)
Die Matratze wurden gelöscht und aus der Wohnung geworfen.
© Jasmine Hrdina