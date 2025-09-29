Einsatz am Montagvormittag in Wörgl: Matratze fing Feuer, zahlreiche Feuerwehrautos vor Ort

Wörgl – In Wörgl kam es am Montag gegen halb 11 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz mit mehreren Einsatzwagen. In der Nähe des Einkaufszentrums M4, in der Gottlieb-Weißbacherstrasse, geriet ein Bett in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Flammen. Die Matratze hatte Feuer gefangen. Verletzte gab es bei dem Brand wohl keine, das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. (TT)