Schnelles Eingreifen
Einsatz am Montagvormittag in Wörgl: Matratze fing Feuer, zahlreiche Feuerwehren vor Ort
Mehrere Feuerwehren waren am Montagvormittag im Einsatz.
© Jasmine Hrdina
Wörgl – In Wörgl kam es am Montag gegen halb 11 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz mit mehreren Einsatzwagen. In der Nähe des Einkaufszentrums M4, in der Gottlieb-Weißbacherstrasse, geriet ein Bett in Flammen, die Matratze fing daraufhin Feuer. Verletzte gab es bei dem Brand wohl keine, das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. (TT)
Die Matratze wurde beim Brand beschädigt.
© Jasmine Hrdina