Wertvoller Partner: PROWEST Steuer- & Wirtschaftsberatung

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist PROWEST der starke Partner, der Tirols Unternehmer:innen voraus schauend, verlässlich und persönlich zur Seite steht. Heute und morgen.

PROWEST steht für wirtschaftlichen Weitblick, innovative Arbeitsweisen und besonders wichtig: persönliches Engagement. Die Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei rund um die beiden Geschäftsführer Mag. Hubert Vogelsberger und Mag. Peter Wacker ist immer da, wenn es drauf ankommt – und begleitet Unternehmer:innen bei allen Schritten, die nötig sind, um langfristig erfolgreich zu sein. Klar in ihren Handlungsempfehlungen. Menschlich im Umgang.

Fachliche & emotionale Unterstützung

„In erster Linie geht es darum, unsere Klient:innen zu verstehen und für sie die beste Lösung zu finden. Speziell in Situationen, in denen viel Fingerspitzengefühl gefragt ist. Beispielsweise bei Nachfolge-Regelungen, bei denen wir gerne mit fachlicher und emotionaler Unterstützung zur Seite stehen.“ – so Mag. Hubert Vogelsberger. Dementsprechend breit gefächert ist auch die Expertise des 50-köpfigen Teams.

Vielfältige Steuer-Expertise

Ob Lohnverrechnung, Buchhaltung, Gründer:innenberatung, arbeitsrechtliche Beratung, Steuerkonzepterstellung, Rechtsformwahl oder vor allem betriebswirtschaftliche Beratung: Die umfassenden Leistungen der PROWEST helfen dabei, komplexe steuerliche und finanzielle Herausforderungen zu meistern. Dazu gehört der Einsatz digitalisierter Buchhaltung und anderer intelligenter, voll automatisierter Prozesse, die Unternehmer:innen bei zeitraubenden Verwaltungsaufgaben entlasten und die Betriebsabläufe verschlanken. Dies spart wertvolle Zeit und Kosten.

„In wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten sind wir der vorausschauende Partner der Tiroler Unternehmer:innen. Ihr ‚praktischer Arzt‘ mit Spezialkenntnissen in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten.“ Mag. Hubert Vogelsberger, Geschäftsführer & Steuerberater

PROWEST × Prodinger

Über die Jahre hat sich das PROWEST-Team als Tirols führende Steuer- und Wirtschaftsberatungs-Kanzlei etabliert. Vorausschauendes Denken und Handeln bilden die Säulen des langfristigen Erfolgs. In die Zukunft gerichtet ist auch die Kooperation mit der Prodinger Gruppe – Österreichs führende Steuer- und Unternehmensberatung. Denn gerade in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftslandschaft sind starke Partnerschaften wertvoll und ermöglichen es, noch umfassendere und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Neuer Standort, höchste Standards

Ein weiterer Schritt in die Zukunft: Neben dem Hauptsitz in Innsbruck wurde ein zweiter Standort in Mieming geschaffen, um als regionaler Partner der Klein- und Mittelbetriebe im Oberland vor Ort zu sein. Schließlich geht es bei steuerlichen und finanziellen Fragen immer um Vertrauen und höchste Beratungsstandards. Smarte Buchhaltungslösungen und persönliche Beratung durch kompetente, erfahrene Ansprechpartner:innen in der Nähe werden daher ideal kombiniert.