Justiz startet Ermittlungen

Missstände im SOS-Kinderdorf Imst: Landeskriminalamt ermittelt, Ex-Leiter wehrt sich

Zwischen 2012 und 2021 herrschte im Kinderdorf in Imst ein Klima der Angst, Übergriffe und Gewalt wurden vertuscht.
© Thomas Parth
Von Peter Nindler, Theresa Aigner, Reinhard Fellner

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Landeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragt. Konkret soll es sich um acht Verdachtsfälle handeln. Der ins Visier geratene ehemalige SOS-Kinderdorfleiter von Imst will sich an Untersuchungs-Kommission von Irmgard Griss wenden.