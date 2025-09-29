Justiz startet Ermittlungen
Missstände im SOS-Kinderdorf Imst: Landeskriminalamt ermittelt, Ex-Leiter wehrt sich
Zwischen 2012 und 2021 herrschte im Kinderdorf in Imst ein Klima der Angst, Übergriffe und Gewalt wurden vertuscht.
© Thomas Parth
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Landeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragt. Konkret soll es sich um acht Verdachtsfälle handeln. Der ins Visier geratene ehemalige SOS-Kinderdorfleiter von Imst will sich an Untersuchungs-Kommission von Irmgard Griss wenden.