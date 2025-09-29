Stammspieler muss dem ÖFB-Team absagen, Tiroler Friedl steht wieder im Aufgebot

Wien – Der Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) birgt keine großen Überraschungen. Der an der Wade verletzte Leipzig-Mittelfeldspieler Xaver Schlager steht nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Co-Trainer Lars Kornetka in Vertretung des wegen seiner Sprunggelenksprobleme verhinderten ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat.

Genk-Legionär Tobias Lawal fehlt wegen einer Knieverletzung. An seiner Stelle kehrt WAC-Goalie Nikolas Polster, der im Juni erstmals beim Nationalteam dabei war, als dritter Torhüter ins Aufgebot zurück. Weil auch Clubkollege Alessandro Schöpf seinen Kaderplatz behielt, stellt der WAC als einziger heimischer Bundesligist zwei Akteure. Einziger potenzieller Debütant als Feldspieler ist Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand, der schon beim jüngsten Lehrgang vor einem Monat nominiert war.

Der damals wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung gestandene Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl ersetzt als Innenverteidiger-Option Lens-Profi Samson Baidoo. David Affengruber, der in Spanien mit Aufsteiger Elche für Furore sorgt, schaffte es nicht in den Kader, befindet sich aber erstmals seit eineinhalb Jahren auf der Abrufliste. Zuletzt war das im März 2024 der Fall. Nur noch auf Abruf steht auch Derby-County-Offensivmann Andreas Weimann, der Anfang September noch zum Aufgebot zählte.

Wiederholter Ausfall von Xaver Schlager