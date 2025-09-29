Aufregung im ZDF
Nanu! Wer knutscht denn da im Fernsehgarten vor laufender Kamera?
Ein Kuss auf den Mund bei der Oktoberfestparty in der Open-Air-Sendung „ZDF Fernsehgarten“ sorgte für Aufsehen.
© Imago/Matthias Gränzdörfer
Mit einer deutlichen Geste fegte Moderatorin Andrea Kiewel alle Gerüchte vom Tisch.
Am Sonntag sorgte eine unerwartete Szene im ZDF-„Fernsehgarten“ für Erheiterung: Moderatorin Andrea Kiewel (60) gab dem Schlagersänger Stefan Mross (49) ein Bussi (siehe Foto oben).
Hinter dem Schmatzer steckt jedoch keine Konkurrenz, sondern Freundschaft: Mross stellt klar: „Wir lieben uns!“ Konkurrenz gibt es zwischen den beiden Moderatoren keine.
Andrea Kiewel und Stefan Mross moderierten die Open-Air-Show und das Oktoberfest im „ZDF Fernsegarten Mainz“ am 28. September.
© imago/Gränzdörfer