Nanu! Wer knutscht denn da im Fernsehgarten vor laufender Kamera?

Mit einer deutlichen Geste fegte Moderatorin Andrea Kiewel alle Gerüchte vom Tisch.

Am Sonntag sorgte eine unerwartete Szene im ZDF-„Fernsehgarten“ für Erheiterung: Moderatorin Andrea Kiewel (60) gab dem Schlagersänger Stefan Mross (49) ein Bussi (siehe Foto oben).

Hinter dem Schmatzer steckt jedoch keine Konkurrenz, sondern Freundschaft: Mross stellt klar: „Wir lieben uns!“ Konkurrenz gibt es zwischen den beiden Moderatoren keine.