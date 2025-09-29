Hamilton trauert um seinen besten Freund: „Eine der schmerzhaftesten Erfahrungen“

Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe. Die zwölf Jahre alte britische Bulldogge musste eingeschläfert werden, nachdem sie nach einem Herzstillstand zuletzt vier Tage im Koma lag.

„Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Ende“, schrieb der Formel-1-Rekordweltmeister auf Instagram. Und weiter: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich mein Leben mit einer so wunderschönen Seele teilen konnte.“ Für ihn sei Roscoe ein „Engel und wahrer“ Freund gewesen.

Der Ferrari-Pilot lässt in seinen Zeilen tief blicken: „Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.“ Er fühle mit allen, die dasselbe durchmachen mussten.