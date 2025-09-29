Fahrrad gefunden
77-jähriger Mann in Lienz seit fünf Tagen abgängig
Wer hat den Mann gesehen?
© TT/Polizei
Lienz – In Osttirol wird aktuell nach einem 77-jährigen Mann gesucht. Der Einheimische verließ am vergangenen Donnerstag (25. September) seine Wohnung in Lienz und ist seither unauffindbar, berichtet die Polizei. Das Fahrrad des Mannes wurde außerhalb des Stadtkerns in der Rohrbacher Straße auf Höhe des Hauses Nummer 7 gefunden. Ein Unfall wird vermutet.
Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, ca. 80 kg schwer und hat eine normale Statur. Er hat braun-graue Haare und blau-graue Augen. Die Angehörigen hoffen, mithilfe eines Fotos Hinweise zum Verbleib des Mannes zu erhalten. Wer Hinweise hat, wird ersucht, sich an die Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133-7230) zu wenden. (TT.com)