77-jähriger Mann in Lienz seit fünf Tagen abgängig

Lienz – In Osttirol wird aktuell nach einem 77-jährigen Mann gesucht. Der Einheimische verließ am vergangenen Donnerstag (25. September) seine Wohnung in Lienz und ist seither unauffindbar, berichtet die Polizei. Das Fahrrad des Mannes wurde außerhalb des Stadtkerns in der Rohrbacher Straße auf Höhe des Hauses Nummer 7 gefunden. Ein Unfall wird vermutet.